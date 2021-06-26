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Главный тренер сборной Уэльса разочарован поражением от Дании в матче Евро

23:02
Роб Пейдж. Фото AFP
Роб Пейдж. Фото AFP
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал результат команды в матче с Данией (0:4) в 1/8 финала Евро-2020.

«Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера.

Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

 

Уэльс - Дания

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 0
Австрия 0
2-й тайм

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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