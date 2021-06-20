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Главный тренер сборной Турции: «Первый матч против Италии пошатнул нашу веру в себя»

22:38
Шенол Гюнеш. Фото Reuters
Шенол Гюнеш. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвел итоги выступлению команды на Евро-2020. Турция проиграла все три матча на групповом этапе и вылетела с турнира.

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше.

Мы были уверены в своих силах перед стартом турнира. Но первый матч против Италии пошатнул нашу веру в себя. К третьему матчу ребята успели восстановиться, но было уже поздно.

Это очень обидный результат. Мы хотели подарить нашим болельщикам хорошую историю, повод для гордости. Но не справились со своей задачей», — цитирует тренера Fanatik.

В турнирной таблице группы A первое место заняла команда Италии, набравшая 9 очков и ранее уже обеспечившая себе выход в 1/8 финала турнира. В активе сборных Уэльса и Швейцарии по 4 очка, но валлийцы оказались на втором месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, турецкие футболисты очков не набрали.

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