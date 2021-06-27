Главный тренер сборной Швейцарии рассказал, что нужно команде для победы над Францией в 1/8 финала Евро
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал мнение о матче 1/8 финала Евро-2020 против Франции.
«У Франции хватает хороших футболистов, несмотря на травмы. Нам нужно сосредоточиться на нашей системе игры. При всем уважении к соперникам, мы постараемся пройти дальше. На таком этапе надо смотреть только вперед.
За последние годы мы хорошо проявили себя в матчах с сильными командами. Надо отталкиваться от своих достоинств. Если в матче с такой командой, как Франция, обе стороны сыграют на сто процентов своих способностей, нам этого не хватит. Нам нужно, чтобы Франция показала восемьдесят процентов, а мы этим воспользовались», — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.
Матч Франция — Швейцария состоится 28 июня в Бухаресте. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024481--france-vs-switzerland/
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