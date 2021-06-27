Главный тренер сборной Швейцарии рассказал, что нужно команде для победы над Францией в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказал мнение о матче 1/8 финала Евро-2020 против Франции.

«У Франции хватает хороших футболистов, несмотря на травмы. Нам нужно сосредоточиться на нашей системе игры. При всем уважении к соперникам, мы постараемся пройти дальше. На таком этапе надо смотреть только вперед.

За последние годы мы хорошо проявили себя в матчах с сильными командами. Надо отталкиваться от своих достоинств. Если в матче с такой командой, как Франция, обе стороны сыграют на сто процентов своих способностей, нам этого не хватит. Нам нужно, чтобы Франция показала восемьдесят процентов, а мы этим воспользовались», — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

Матч Франция — Швейцария состоится 28 июня в Бухаресте. Начало — в 22:00 по московскому времени.