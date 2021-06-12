Главный тренер сборной Швейцарии остался доволен игрой команды в матче Евро против Уэльса
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итог матча группового этапа Евро-2020 против команды Уэльса (1:1).
«Для меня стакан наполовину полон. Мы доминировали на поле большую часть времени. Мы лучше выглядели в этом матче. К сожалению, выключились на 10 минут, что стоило нам пропущенного гола.
Сами создали много моментов. Но не смогли их реализовать. Это обидный результат, но мы довольны игрой команды», — приводит слова тренера сайт УЕФА.
На 85-й минуте мяч в ворота валлийцев залетел второй мяч, однако гол был отменен из-за офсайда благодаря вмешательству ВАР.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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