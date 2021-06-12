Главный тренер сборной Швейцарии остался доволен игрой команды в матче Евро против Уэльса

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итог матча группового этапа Евро-2020 против команды Уэльса (1:1).

«Для меня стакан наполовину полон. Мы доминировали на поле большую часть времени. Мы лучше выглядели в этом матче. К сожалению, выключились на 10 минут, что стоило нам пропущенного гола.

Сами создали много моментов. Но не смогли их реализовать. Это обидный результат, но мы довольны игрой команды», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

На 85-й минуте мяч в ворота валлийцев залетел второй мяч, однако гол был отменен из-за офсайда благодаря вмешательству ВАР.