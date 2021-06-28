Главный тренер сборной Швеции высказался о матче с Украиной в 1/8 финала Евро
19:59
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины.
«Я собрал игроков и сказал им, что не хотел бы быть ни в одном другом месте в мире, кроме этой комнаты, в этот момент, с этими людьми. Сборная Украины — хорошая команда. Они знают, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией они выглядели измученными, но, как и мы, потом получили много отдыха — даже больше нас», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/prematch/preview/
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