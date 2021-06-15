Главный тренер сборной Швеции признался, что не разочарован результатом матча с Испанией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал нулевую ничью с Испанией в матче 1-го тура чемпионата Европы, который прошел в Севилье.

«Мы создали какие-то моменты, как и они, так что в целом результатом я не разочарован. Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя. Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

В другом матче группы Е Словакия победила Польшу (2:1).

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.