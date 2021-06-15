Главный тренер сборной Швеции признался, что не разочарован результатом матча с Испанией
01:44
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал нулевую ничью с Испанией в матче 1-го тура чемпионата Европы, который прошел в Севилье.
«Мы создали какие-то моменты, как и они, так что в целом результатом я не разочарован. Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя. Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.
В другом матче группы Е Словакия победила Польшу (2:1).
В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024453--spain-vs-sweden/postmatch/report/
Читайте также
«Жирков в 55 лет выходит за сборную России. У вас вообще нет игроков?!» Вопрос от украинского журналиста
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю