Роберто Мартинес — о вызове Роналду в сборную: «Я не смотрю на возраст»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов форварда Криштиану Роналду на мартовские матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна (23 марта) и Люксембурга (26 марта).

«Криштиану Роналду — очень преданный своему делу игрок. Он может принести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», — цитирует Мартинеса Фабрицио Романо.

49-летний испанец возглавил сборную Португалии в январе этого года. До этого он тренировал национальную команду Бельгии.

После ЧМ-2022 Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. С того момента форвард провел 9 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.