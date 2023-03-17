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17 марта, 16:14

Роберто Мартинес — о вызове Роналду в сборную: «Я не смотрю на возраст»

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Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал вызов форварда Криштиану Роналду на мартовские матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна (23 марта) и Люксембурга (26 марта).

«Криштиану Роналду — очень преданный своему делу игрок. Он может принести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст», — цитирует Мартинеса Фабрицио Романо.

49-летний испанец возглавил сборную Португалии в январе этого года. До этого он тренировал национальную команду Бельгии.

Криштиану Роналду. Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские матчи отбора Евро-2024

После ЧМ-2022 Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. С того момента форвард провел 9 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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