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Мартинес о поражении Португалии от Франции: «Мы заслуживали победы. Футболисты могут гордиться собой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду и Роберто Мартинес.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Франции (0:0, пенальти — 3:5) в четвертьфинале Евро-2024.

«Мы отлично играли и создали много моментов. Я горжусь своими футболистами, они показали характер. Мы больше владели мячом и заслуживали победить. Грустно, что так вышло, но игроки должны быть невероятно горды собой. У нас очень талантливые ребята, которые показали единство и отдавали все силы на поле с постоянным желанием победить. Мы проиграли, но сделали это с гордостью, выкладываясь каждую минуту, в истинном португальском стиле. Мы не остановимся на этом», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мартинеса.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч состоится во вторник. 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Роберто Мартинес
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