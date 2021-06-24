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Главный тренер сборной Португалии отметил коллективные действия команды в матче с Францией

02:26
Фернанду Сантуш. Фото Reuters
Фернанду Сантуш. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничью с Францией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2).

«Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Португалия вышла из группы с третьего места и в 1/8 финала сыграет с Бельгией. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/postmatch/report/

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