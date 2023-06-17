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Главный тренер сборной Португалии о Роналду: «Криштиану — образец для всего мира»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По его словам, форвард находится в отличной форме и готов показывать высокий уровень в матчах за сборную.

«Иногда игра за клуб не из Европы — это в каком-то смысле преимущество для выступлений за сборную. Мы анализируем футболистов по трем показателям: индивидуальные качества, опыт и приверженность делу. Криштиану полностью соответствует требованиям. Он — образец поведения в раздевалке и пример не только для Португалии, но и для всего мира. У него 198 матчей за сборную!
Криштиану и Пепе — это образцы для португальского футбола, нужно, чтобы они делились своим опытом с молодыми игроками. Роналду, как и любому другому футболисту, нужно хорошо тренироваться, чтобы играть на достойном уровне. Нам нужно, чтобы все показывали высочайший уровень», — приводит Goal слова Мартинеса.

В субботу, 17 июня сборная Португалии проведет матч против Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира Евро-2024. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохаммед бин Салман. Как Саудовская Аравия завоевывает мировой спорт. Трансферы Роналду и Бензема — лишь верхушка айсберга

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
Роберто Мартинес
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