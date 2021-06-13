Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча против Словакии
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча 1-го тура Евро-2020 против Словакии.
«Это очень важный момент для страны, большая ответственность для меня и всех игроков, защищающих цвета польского флага. Мы постараемся заставить болельщиков нами гордиться.
Мы очень хотим пройти дальше групповой стадии. Словакия — очень качественная команда, как мне кажется. Они полны энергии, вполне могут выйти в плей-офф, преподнести нам настоящее испытание.
Я хочу, чтобы все игроки работали по полной. Очень важно, чтобы страна гордилась своей командой. У нас очень много эмоций, надеюсь, что и в итоге они будут позитивными. Мы очень хотим вернуться в Польшу с хорошими новостями и в хорошем настроении», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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