Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча против Словакии

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями от матча 1-го тура Евро-2020 против Словакии.

«Это очень важный момент для страны, большая ответственность для меня и всех игроков, защищающих цвета польского флага. Мы постараемся заставить болельщиков нами гордиться.

Мы очень хотим пройти дальше групповой стадии. Словакия — очень качественная команда, как мне кажется. Они полны энергии, вполне могут выйти в плей-офф, преподнести нам настоящее испытание.

Я хочу, чтобы все игроки работали по полной. Очень важно, чтобы страна гордилась своей командой. У нас очень много эмоций, надеюсь, что и в итоге они будут позитивными. Мы очень хотим вернуться в Польшу с хорошими новостями и в хорошем настроении», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.