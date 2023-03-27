Главный тренер сборной Казахстана высказался о победе над Данией в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над Данией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Казахстанская команда отыгралась со счета 0:2.

«Мы не думали, что сборная Дании — полуфиналист последнего Евро. Это был серьезный соперник, других мыслей не было. Мы не были так безнадежны после первого тайма, когда проигрывали 0:2. В перерыве мы сделали замены, проявили характер и перевернули игру», — сказал Адиев «СЭ».

Сборная Казахстана занимает третье место в группе H отборочного турнира Евро-2024 с 3 очками.