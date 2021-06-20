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Главный тренер сборной Италии Манчини назвал Уэльс тяжелым соперником

08:15
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Уэльса.

«Уэльс — тяжелый соперник. Эта команда годами была высоко в рейтинге ФИФА, в ней есть качественные футболисты. Уэльс — типичная британская команда, сильная физически. Плюс валлийцы уже набрали 4 очка. Мы постараемся выиграть, это наша задача на матч», — приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.

Матч Италия — Уэльс состоится сегодня, 20 июня. Начало — в 19.00 (мск). Итальянцы лидируют в группе А с 6 очками в 2 матчах, валлийцы идут на второй строчке с 4 очками.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024468--italy-vs-wales/

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Иван Торопцев все материалы автора
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