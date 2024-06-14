Главный тренер сборной Испании: «У нас очень талантливые игроки. Многим из них нет равных»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил потенциал футболистов национальной команды перед началом чемпионата Европы-2024.

В матче-открытия континентального первенства сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча состоится 14 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Любая команда становится сильной и очень опасной, когда талант объединяется с национальной гордостью. Именно это я и пытаюсь привить команде. У нас очень талантливые игроки. Многим из них просто нет равных», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Хорватии, Италии и Албании. В первом туре «красная фурия» встретится с хорватами 15 июня.

В последний раз испанцы выигрывали чемпионат Европы в 2012 году.