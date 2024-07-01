Де ла Фуэнте о победе Испании над Грузией: «После первого тайма попросил игроков успокоиться»

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Я хотел, чтобы мои игроки искали правильные моменты для атаки, чтобы они немного успокоились. Я заметил, что у ребят начала расти тревога, когда мы не могли забить. Это могло привести к негативным последствиям. Мне хотелось, чтобы они выкинули это из своих голов. Перед вторым таймом я сказал им то же самое, что и передавал весь первый тайм: нужно успокоиться, никаких решений под стрессом.

Автогол Ле Нормана? Да, такое может подорвать настрой, но Робин знал, что мы все его поддерживаем. Он — невероятный футболист, отличный защитник и замечательный человек. То, что он нормально пережил этот эпизод, многое говорит и о нем, и о тех, кто рядом с ним. Гол Нико Уильямса с передачи Фабиана Руиса был невероятным. Я считаю, что два этих футболиста — лучшие в мире на своих позициях. Это мировой уровень, мне повезло, что я могу рассчитывать на них. Они очень талантливые. Учитывая, что у нас есть они и все остальные ребята — у нас есть все, что нужно на этом Евро», — приводит официальный сайт УЕФА слова Де ла Фуэнте.

В четвертьфинале Евро-2024 Испания сыграет против Германии. Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).