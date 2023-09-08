Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:17

Де ла Фуэнте — о матч с Грузией: «Это оглушительная победа. Я рад за игроков»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Это оглушительная победа. Для меня же все это нужно анализировать с той точки зрения, что, независимо от результата, нужно работать над качеством. Я рад за игроков. Я забочусь о том, чтобы мотивировать футболистов и дать им инструменты, необходимые для хорошей игры и побед. Я чувствую себя сильным благодаря поддержке игроков», — приводит слова Фуэнте AS.

Также тренер рассказал о травмах полузащитников Дани Ольмо и Марко Асенсио.

«Я не думаю, что травмы серьезные, посмотрим, что покажут нам завтра на тесты. Я бы все изменил, лишь бы они были здоровы. Ямаль? Ламин удивляет нас каждый день. Он играет на высоком уровне. Он интегрировался, но я хочу отдать должное ветеранам и команде, которые помогли ему в этом», — сказал Фуэнте.

Испания набрала 6 очков и занимает второе место в группе А, Грузия — четвертая (4 очка).

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Грузии. Испания унизила Грузию. 16-летний Ямаль затмил Хвичу, у Мораты — хет-трик

Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале US Open-2023 8 сентября
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евро-2024: Испания разгромила Грузию, Словакия — Португалия и другие матчи отбора

Главный тренер сборной Грузии назвал матч с Испанией катастрофой
Новости
RSS RSS
Все новости