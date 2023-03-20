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20 марта, 21:40

Главный тренер сборной Грузии: «Занимаюсь футболом, а не политикой. Считаю, что талантливые Сазонов и Гагнидзе нам очень помогут»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал вызов Сазонова и Гагнидзе
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции в Тбилиси перед стартом отборочного цикла Евро-2024 прокомментировал вызов в национальную команду Сабы Сазонова и Луки Гагнидзе, представляющих московское «Динамо».

«Занимаюсь футболом, а не политикой. С моей точки зрения, эти два молодых и талантливых игрока нам очень помогут. Политические вопросы актуальны всегда, но в какой-то момент мне приходится разделять политику и футбол и думать об интересах сборной», — сказал Саньоль.

Сборная Грузии 25 марта проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта встретится с Норвегией в первом матче отборочного этапа Евро-2024.

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Саба Сазонов
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