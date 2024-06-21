Дешам: «Постараемся победить Нидерланды и выйти в плей-офф Евро»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о матче с Нидерландами в групповом турнире Евро-2024.

«Мы выполнили первую задачу, выиграв стартовый матч. Теперь постараемся победить во второй игре и выйти в плей-офф. Мне как тренеру необходимо сделать все возможное, чтобы мы сыграли как можно лучше и как можно опаснее для соперника», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.