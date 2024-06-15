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Главный тренер сборной Франции Дешам — о матче с Австрией: «Нельзя думать, что победа у нас в кармане»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил уровень национальной команды Австрии перед очной встречей.

Французская и австрийская сборные 17 июня в Дюссельдорфе проведут матч в рамках группового турнира Евро-2024.

«Австрия — недооцененная команда. За последние несколько лет они очень выросли. Мы играли с ними в Лиге наций и увидели, насколько качественной является эта сборная. Она очень талантливая и находится в постоянном развитии. Нам понадобятся все наши силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что победа у нас в кармане, потому что мы сборная Франции», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

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Ранее сообщалось, что у игроков французской сборной начались проблемы со здоровьем. Футболисты жаловались на судороги и головные боли. Однако в пятницу, 14-го числа, Дешам заявил, что команда чувствует себя намного лучше.

Дидье Дешам
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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