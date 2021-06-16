Главный тренер сборной Финляндии назвал сильные стороны сборной России

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от игры сборной России после поражения команды от россиян в матче Евро-2020 (0:1).

— Сборная России вас чем-то удивила?

— Мы знали, что не будет Жиркова, поэтому изменения в составе были ожидаемыми. Мы ждали изменений и после поражения от Бельгии. Они играли примерно так, как мы ожидали. Мы исследовали их игру — много атак через фланги, передачи в штрафную. Было бы интересно, как бы повел себя соперник, если бы наш мяч в начале игры был засчитан. Мы тщательно готовились к игре. Миранчук хорошо играет левой ногой, мы знали об этом. Когда он забил, наша защита допустила ошибку. Но надо признать, что это был красивый гол. Жаль, что мы не смогли предотвратить его.

— Вы все еще имеете шансы выйти из группы. Чего ждете от игры с Бельгией?

— Мы хотели победить сегодня и заслуживали одно очко. Бельгия — одна из сильнейших команд, нам будет очень сложно. Но мы уже показали, что можем играть на высоком уровне и воплощать мечты наших болельщиков в реальность.

Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы 17 июня встретятся с командой Дании.