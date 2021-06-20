Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Дании сказал, что к игре России сложно подготовиться

15:32
Теги:

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что к сопернику сложно подготовиться.

— Как себя чувствуют игроки после случившегося с Кристианом Эриксеном?

— Все готовы выйти и показать то, на что способны. Игроки чувствуют себя хорошо, с нетерпением ждут матча. Важно не только то, кто выйдет в стартовом составе, но и по ходу игры. У нас есть пять замен, ими нужно правильно воспользоваться.

— У сборной России наверняка будет изменения в составе. Что вы думаете об этом?

— Мы знаем, что нас ждет. Россия сделает перестановки, она может использовать различные схемы. К ней достаточно сложно подготовиться. Но мы хорошо представляем то, что нас ждет завтра.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 42178
Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Евро-2020: расписание матчей 20 июня
Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах
Швейцария — Турция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи