Главный тренер сборной Дании сказал, что к игре России сложно подготовиться
Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что к сопернику сложно подготовиться.
— Как себя чувствуют игроки после случившегося с Кристианом Эриксеном?
— Все готовы выйти и показать то, на что способны. Игроки чувствуют себя хорошо, с нетерпением ждут матча. Важно не только то, кто выйдет в стартовом составе, но и по ходу игры. У нас есть пять замен, ими нужно правильно воспользоваться.
— У сборной России наверняка будет изменения в составе. Что вы думаете об этом?
— Мы знаем, что нас ждет. Россия сделает перестановки, она может использовать различные схемы. К ней достаточно сложно подготовиться. Но мы хорошо представляем то, что нас ждет завтра.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.
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