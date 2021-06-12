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Главный тренер сборной Дании объяснил решение игроков доиграть матч против Финляндии

23:30
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, почему датские футболисты принял решение доиграть матч против Финляндии (0:1) 12 июня, хотя у них была возможно перенести матч на следующий день.

«Очень-очень тяжелый вечер. Нам всем напомнили о ценности жизни. И я горжусь своими футболистами.

Когда мы получили хорошие новости от Эриксена, то у нас было два варианта: доиграть матч или перенести его на следующий день. Все футболист решили выйти на поле.

Не было никакого давления со стороны УЕФА. Решение принимали сами футболисты.

Сейчас все наши мысли связаны с Кристианом и его семьей», — приводит слова тренера TV 2.

Лучшим игроком матча был признан датский полузащитник Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма встречи он упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 2
Россия 0
2-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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