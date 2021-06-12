Главный тренер сборной Дании объяснил решение игроков доиграть матч против Финляндии

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, почему датские футболисты принял решение доиграть матч против Финляндии (0:1) 12 июня, хотя у них была возможно перенести матч на следующий день.

«Очень-очень тяжелый вечер. Нам всем напомнили о ценности жизни. И я горжусь своими футболистами.

Когда мы получили хорошие новости от Эриксена, то у нас было два варианта: доиграть матч или перенести его на следующий день. Все футболист решили выйти на поле.

Не было никакого давления со стороны УЕФА. Решение принимали сами футболисты.

Сейчас все наши мысли связаны с Кристианом и его семьей», — приводит слова тренера TV 2.

Лучшим игроком матча был признан датский полузащитник Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма встречи он упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.