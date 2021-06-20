Главный тренер сборной Дании назвал российский футбол недооцененным

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что у соперника много хороших игроков.

— Что вы думаете об игроках сборной России?

— Думаю, у вашей команды много хороших игроков — как молодых и талантливых, так и опытных. Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук из «Аталанты». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес. Но мне кажется, что российский футбол часто недооценивают. Это высококачественный футбол. Мы знаем о сильных сторонах этой команды и постараемся сделать все, что можно. Надеемся, что стадион будет нас полностью поддерживать. Россия — достойный соперник.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.