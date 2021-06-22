Главный тренер сборной Дании: «Мы постоянно думаем о Кристиане Эриксене»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, как сказалась на настрое команды ситуация с Кристианом Эриксеном.

21 июня Дания разгромила Россию (4:1) и вышла в плей-офф Евро-2020, где сыграет с Уэльсом.

— Очень сложно описать, через что эта команда прошла. Мы постоянно думаем о Кристиане Эриксене. Уэльс — очень сложный соперник, который далеко прошел в прошлом Евро. Думаю, будет равная игра. Они очень гибки, могут изменять схемы, стратегии игры. Мы сегодня начали слабовато, но сделали некоторые перестановки, изменили стратегию. Уэльс делает точно так же.

— Как вы сами справились с событиями вокруг Эриксена?

— Я справился, потому что со мной отличная команда, прекрасный персонал. Вся наша команда — замечательные люди. Точно скажу, что мы все — одно целое. Это лучшее, что мы можем продемонстрировать всему миру.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.