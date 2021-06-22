Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Главный тренер сборной Дании: «Мы постоянно думаем о Кристиане Эриксене»

01:12
Болельщики сборной Дании. Фото AFP
Болельщики сборной Дании. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, как сказалась на настрое команды ситуация с Кристианом Эриксеном.

21 июня Дания разгромила Россию (4:1) и вышла в плей-офф Евро-2020, где сыграет с Уэльсом.

— Очень сложно описать, через что эта команда прошла. Мы постоянно думаем о Кристиане Эриксене. Уэльс — очень сложный соперник, который далеко прошел в прошлом Евро. Думаю, будет равная игра. Они очень гибки, могут изменять схемы, стратегии игры. Мы сегодня начали слабовато, но сделали некоторые перестановки, изменили стратегию. Уэльс делает точно так же.

— Как вы сами справились с событиями вокруг Эриксена?

— Я справился, потому что со мной отличная команда, прекрасный персонал. Вся наша команда — замечательные люди. Точно скажу, что мы все — одно целое. Это лучшее, что мы можем продемонстрировать всему миру.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

(Игорь Рабинер)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
Державшего в страхе Бельгию "Рэмбо" нашли мертвым спустя месяц
В Ботаническом саду СПбГУ зацвел кактус «Царица ночи»
С кем Моргенштерн мог изменять своей девушке — видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи