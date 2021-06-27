Главный тренер сборной Чехии: «Горжусь своей командой. Все мои футболисты великолепно отыграли»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы не скрывал своей радости от победы над командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы (2:0).

«Горжусь своей командой: мы победили очень сильного оппонента. Все мои футболисты великолепно отыграли тактически. Рад, что мы добились этого успеха на глазах у многих из наших болельщиков.

Нельзя не отметить игру Томаша Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепнейшим сейвом. А Томаш Голеш провел фантастический матч, самым активным образом поучаствовав в обеих голевых атаках. Я должен высказать слова благодарности обоим этим игрокам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).