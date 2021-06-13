Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал свист болельщиков во время акции в поддержку BLM
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о свисте на стадионе в Санкт-Петербурге перед матчем против России (3:0).
«Мы фокусировались на нашей игре. Реакции бывают разные, ничего нового. Самая главная реакция — когда наши болельщики стали петь гимн. Мы не думали, что наших фанатов будет так много, но было приятно слышать их», — сказал Мартинес.
Игроки сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем с Россией. Футболисты сборной России, при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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