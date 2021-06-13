Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал свист болельщиков во время акции в поддержку BLM

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о свисте на стадионе в Санкт-Петербурге перед матчем против России (3:0).

«Мы фокусировались на нашей игре. Реакции бывают разные, ничего нового. Самая главная реакция — когда наши болельщики стали петь гимн. Мы не думали, что наших фанатов будет так много, но было приятно слышать их», — сказал Мартинес.

Игроки сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем с Россией. Футболисты сборной России, при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.

(Гоша Чернов)