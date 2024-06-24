Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал о взволнованности перед матчем с Испанией
Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал, чего ждет от предстоящего матча с Испанией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024. Он признался, что знаком со многими игроками, выступающими в Испании.
«Отличная команда с отличным тренером, и я никогда не забуду этот день. Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше — это здорово», — приводит Сильвиньо официальный сайт УЕФА.
Он отметил, что живет долгое время в Ипании вместе с семьей.
Албания встретится с Испанией в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.
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