Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал о взволнованности перед матчем с Испанией

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо рассказал, чего ждет от предстоящего матча с Испанией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024. Он признался, что знаком со многими игроками, выступающими в Испании.

«Отличная команда с отличным тренером, и я никогда не забуду этот день. Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше — это здорово», — приводит Сильвиньо официальный сайт УЕФА.

Он отметил, что живет долгое время в Ипании вместе с семьей.