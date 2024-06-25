Силвиньо об Албании на Евро: «У нас большое будущее. Полгода назад все думали, что мы будем пропускать по 3-5 голов за матч»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение от Испании (0:1) в третьем туре групповой стадии Евро-2024.

Из-за этого поражения команда заняла последнее, четвертое место в группе B с 1 очком и вылетела с турнира.

«Я должен поблагодарить всех моих футболистов за игру. Против испанцев было непросто, но полгода назад люди думали, что мы будем пропускать по три, четыре или пять мячей в каждом матче на Евро, а все вышло совсем не так.

У сборной Албании есть будущее, у нас много молодых футболистов. Не хочу называть кого-то конкретного, но я доволен нашим составом», — приводит официальный сайт Евро-2024 слова Силвиньо.

Евро-2024 стал для Албании вторым в истории чемпионатом Европы. Команда дебютировала на континентальном первенстве в 2016 году, тогда она тоже не смогла попасть в плей-офф.