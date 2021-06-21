Главный тренер сборной Македонии: «Для меня было честью руководить командой на Евро-2020»

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски высказался о поражении команды от Нидерландов (0:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Команда вошла в историю. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколенийй», — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Матч стал последним на международном уровне для капитана македонцев Горана Пандева, который завершил карьеру в национальной команде. Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. Македонцы не смогли набрать очков на турнире.