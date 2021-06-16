Главный тренер Австрии рассказал о задаче команды в матче с Нидерландами на Евро-2020
19:58
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами.
«Ясно одно: нам нужно брать еще очки, чтобы выйти в 1/8 финала. Именно к этому нам и надо идти. Парни выиграли первый матч и вошли в историю», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.
После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украина и Северная Македония не набрали очков.
Матч Нидерланды — Австрия состоится 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/prematch/preview/?iv=true
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