Главный тренер Австрии рассказал о задаче команды в матче с Нидерландами на Евро-2020

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами.

«Ясно одно: нам нужно брать еще очки, чтобы выйти в 1/8 финала. Именно к этому нам и надо идти. Парни выиграли первый матч и вошли в историю», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украина и Северная Македония не набрали очков.

Матч Нидерланды — Австрия состоится 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 по московскому времени.