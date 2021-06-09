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Глава попечительского совета РФС рассказал, какого результата ждет от сборной России на Евро

18:31
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Глава попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон рассказал, какого результата ждет от сборной России на чемпионате Европы.

«Впечатления от заседания попечительского совета очень хорошие, — заявил «СЭ» Михельсон. — Видим, как реально работает РФС. Сегодня обсуждали одно из главных направлений — развитие детско-юношеского футбола. Очень понравилось, как работает РФС.

Ожидания от Евро? Жду того же, чего ждем мы все — побед и выхода в следующую стадию турнира».

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы. 12 июня в Санкт-Петербурге состоится ее первый матч на турнире, соперником российской команды в стартовой игре на групповом этапе будет сборная Бельгии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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