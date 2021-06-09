Глава попечительского совета РФС рассказал, какого результата ждет от сборной России на Евро

Глава попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Леонид Михельсон рассказал, какого результата ждет от сборной России на чемпионате Европы.

«Впечатления от заседания попечительского совета очень хорошие, — заявил «СЭ» Михельсон. — Видим, как реально работает РФС. Сегодня обсуждали одно из главных направлений — развитие детско-юношеского футбола. Очень понравилось, как работает РФС.

Ожидания от Евро? Жду того же, чего ждем мы все — побед и выхода в следующую стадию турнира».

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы. 12 июня в Санкт-Петербурге состоится ее первый матч на турнире, соперником российской команды в стартовой игре на групповом этапе будет сборная Бельгии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)