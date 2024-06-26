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Гладилин: «На Евро никто не разочаровал, и сюрпризов нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о фаворитах Евро-2024.

«Никто не разочаровал, и сюрпризов нет. За чемпионство будут бороться пять-шесть команд, у всех есть реальные шансы. Явные фавориты? Наверное, Германия — все же домашний турнир, поддержка болельщиков, и состав у них хороший. У англичан опытная команда. Испанцы, французы, португальцы — все могут выиграть», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

Сборная Германии в трех матчах группового турнира набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы A.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/25/23323015.shtml?updated
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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