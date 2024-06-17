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Сегодня, 13:55

Гладилин рассказал, кого считает фаворитами на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что ему интересно наблюдать за Испанией и Францией на Евро-2024.

«Кто будет главным фаворитом? Немцы, хотя они мне не особо и нравятся. Все же команда сильная и играет дома, а это очень важный фактор. Англичане как обычно постараются победить, состав у них в целом неплохой. Ну и испанцы с французами будут бороться за титул. Эти четыре сборные, как мне кажется, будут главными фаворитами», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июня, сборная Франции сыграет с Австрией в матче первого тура группового турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-ne-udivlyus-esli-gruziya-vy-jdet-iz-gruppy-na-evro-2024/
Евро-2024
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