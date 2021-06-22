Гладилин — о выступлении сборной России на Евро: «Неудовлетворительно, если говорить мягко»
15:15
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре сборной России на чемпионате Европы по футболу.
«Очень плохо. Неудовлетворительно, если говорить мягко, а так очень плохо. Задача не выполнена, из группы, которая проходная, не вышли. Так что оценка только «плохо», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.
Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/22/n_16140512.shtml
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