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Гладилин — о выступлении сборной России на Евро: «Неудовлетворительно, если говорить мягко»

15:15
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Очень плохо. Неудовлетворительно, если говорить мягко, а так очень плохо. Задача не выполнена, из группы, которая проходная, не вышли. Так что оценка только «плохо», — приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/22/n_16140512.shtml

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