Гладилин назвал игру сборной Испании футболом будущего

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе сборной Испании на Евро-2024. 14 июля в решающем матче турнира испанцы со счетом 2:1 обыграли Англию.

«Футбол повернулся лицом к Испании, потому что это единственная команда, которая старалась играть в футбол и делать праздник для болельщиков. Все остальные пытались играть на результат — англичане, немцы, те же французы. Итальянцы — вообще непонятно, во что играли. Так что испанцы заслуженно победили. Они были лучшими, они показывали футбол, и на это надо равняться. Это спектакль, это артистизм футболистов. А прагматизм, закрытые схемы, которые показывали команды, что я назвал, — это пройденный этап. Будущее за таким футболом, какой показывает Испания», — цитирует Гладилина Газета.Ru.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.