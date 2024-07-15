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Сегодня, 16:15

Гладилин назвал игру сборной Испании футболом будущего

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о победе сборной Испании на Евро-2024. 14 июля в решающем матче турнира испанцы со счетом 2:1 обыграли Англию.

«Футбол повернулся лицом к Испании, потому что это единственная команда, которая старалась играть в футбол и делать праздник для болельщиков. Все остальные пытались играть на результат — англичане, немцы, те же французы. Итальянцы — вообще непонятно, во что играли. Так что испанцы заслуженно победили. Они были лучшими, они показывали футбол, и на это надо равняться. Это спектакль, это артистизм футболистов. А прагматизм, закрытые схемы, которые показывали команды, что я назвал, — это пройденный этап. Будущее за таким футболом, какой показывает Испания», — цитирует Гладилина Газета.Ru.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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