Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:03

Гладилин: «Такие команды, как Англия, тормозят футбол»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборной Англии не хватило удачи для победы над Испанией в финале Евро-2024.

«Удачи не хватило, видимо, футбольный бог отвернулся от них. Они и до финала-то доползли — проигрывали, потом отыгрывались. Удача отвернулась. Если бы они еще и выиграли чемпионат, это было бы просто во вред футболу. Такие команды, которые ставят во главу угла прагматизм, тормозят футбол. Я доволен, что испанцы стали чемпионами, многие команды теперь будут равняться именно на этот футбол», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

14 июля в решающем матче чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Англичане во второй раз подряд потерпели поражение в финале турнира.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
6
3
Читайте также
Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона
Тхэквондистку Джонс пустили на Олимпиаду после заключения психиатра
Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Колосков считает, что сборная Испании не станет гегемоном
Алькарас рассказал, как задержался в такси из-за просмотра финала Евро-2024
Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» может себе позволить игроков с Евро-2024
Онопко — об Италии на Евро-2024: «Такой слабой эту сборную никогда не видел»
Литвинов: «Как можно сказать, что англичане играют в антифутбол?»
Хлусевич назвал Бабича лучшим игроком Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков считает, что сборная Испании не станет гегемоном

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости