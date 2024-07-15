Гладилин: «Такие команды, как Англия, тормозят футбол»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что сборной Англии не хватило удачи для победы над Испанией в финале Евро-2024.

«Удачи не хватило, видимо, футбольный бог отвернулся от них. Они и до финала-то доползли — проигрывали, потом отыгрывались. Удача отвернулась. Если бы они еще и выиграли чемпионат, это было бы просто во вред футболу. Такие команды, которые ставят во главу угла прагматизм, тормозят футбол. Я доволен, что испанцы стали чемпионами, многие команды теперь будут равняться именно на этот футбол», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

14 июля в решающем матче чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Англичане во второй раз подряд потерпели поражение в финале турнира.