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Гитарист «Арии» Попов предложил Черчесову отправиться в госдуму

09:08
Сергей Попов. Фото ресс-служба компании «Стерео Город»
Сергей Попов. Фото ресс-служба компании «Стерео Город»
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Российский рок-музыкант Сергей Попов считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пора в Государственную Думу.

«Черчесову в думу пора...к лучшим. Засиделся...», — написал артист на своей странице в Facebook.

Вчера, 21 июня, сборная России проиграла Дании со счетом 1- 4. Российская команда с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.

Сергей Попов наиболее известен, как гитарист групп «Мастер» и «Ария».

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/100002159995400/posts/4084912401590719/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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