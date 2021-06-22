Гитарист «Арии» Попов предложил Черчесову отправиться в госдуму
09:08
Российский рок-музыкант Сергей Попов считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову пора в Государственную Думу.
«Черчесову в думу пора...к лучшим. Засиделся...», — написал артист на своей странице в Facebook.
Вчера, 21 июня, сборная России проиграла Дании со счетом 1- 4. Российская команда с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.
Сергей Попов наиболее известен, как гитарист групп «Мастер» и «Ария».
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/100002159995400/posts/4084912401590719/
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