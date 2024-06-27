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Шелия — о сборной Грузии: «Победа над португальцами придаст им уверенности перед Испанией»

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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил шансы сборной Грузии в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против национальной команды Испании.

«Испания выглядела очень хорошо на групповом этапе. Но последний матч с португальцами придаст ребятам уверенности. С верой в успех можно добиться любого результата! Никто не ожидал, что Грузия обыграет Португалию, но, видите, это случилось. В любом случае сборная Грузии уже проявила себя с лучшей стороны на чемпионате Европы. Ребята написали историю несколько раз за турнир. Это очень круто! Будем болеть и будем верить. Как Бог даст — так и будет», — приводит слова Шелии Metaratings.ru.

Матч между сборными Грузии и Испании состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне на стадионе «Райн Энерги».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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