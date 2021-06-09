Гинер заявил, что выход из группы на Евро-2020 станет успехом для сборной России
13:20
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.
«Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы», — цитирует ТАСС Гинера.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что задачей на чемпионате Европы для сборной России будет выход из группы.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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