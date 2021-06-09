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Гинер заявил, что выход из группы на Евро-2020 станет успехом для сборной России

13:20
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

«Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы», — цитирует ТАСС Гинера.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что задачей на чемпионате Европы для сборной России будет выход из группы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11605801

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