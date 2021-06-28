Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Геррейру: «У Бельгии был всего один момент, и они им воспользовались»

05:06
Теги:

Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

«Мы расстроены, потому что у соперника был всего один момент, и они им воспользовались, забив гол. Нам же немного не повезло. Мы провели хорошую игру, но важно было победить, а этого не случилось. Проблема в том, что нам не хватило удачи. Мы провели хороший матч, отдали все силы, — приводит слова Геррейру Sport TV.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стало известно, что Ибрагимович и Лукаку сказали друг другу
Биолог сравнила сельдерей и петрушку с борщевиком
Какой секрет хранит дата рождения и как по ней узнать судьбу
Врач рассказал, кому нельзя делать прививку вакцины от COVID

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля