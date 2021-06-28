Геррейру: «У Бельгии был всего один момент, и они им воспользовались»

Полузащитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

«Мы расстроены, потому что у соперника был всего один момент, и они им воспользовались, забив гол. Нам же немного не повезло. Мы провели хорошую игру, но важно было победить, а этого не случилось. Проблема в том, что нам не хватило удачи. Мы провели хороший матч, отдали все силы, — приводит слова Геррейру Sport TV.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.