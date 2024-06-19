Германия — Венгрия: видеообзор матча Евро-2024
Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0.
Видео лучших моментов матча Германия — Венгрия опубликовано на Youtube-канале «Окко Спорт».
Сборная Германии возглавляет таблицу группы А с шестью очками. Венгрия пребывает на последней строчке квартета с нулем баллов.
В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 национальная команда Германии сыграет со Швейцарией, а Венгрия встретится с Шотландией.
Новости