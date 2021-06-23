Германия — Венгрия: стартовые составы на матч Евро-2020
20:56
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. «СЭ» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс — Хаверц, Гнабри, Сане.
Венгрия: Гулачи — Фиоло, О. Солои, Орбан, Ботко, Него — Шефер, А. Нодь, Кляйнхайслер — Шоллои, А. Солои.
Матч состоится сегодня, 23 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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