Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Германия — Венгрия: стартовые составы на матч Евро-2020

20:56
«Альянц-Арена» перед матчем. Фото UEFA.com
«Альянц-Арена» перед матчем. Фото UEFA.com
Теги:

Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии. «СЭ» будет вести текстовую трансляцию этой встречи.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс — Хаверц, Гнабри, Сане.

Венгрия: Гулачи — Фиоло, О. Солои, Орбан, Ботко, Него — Шефер, А. Нодь, Кляйнхайслер — Шоллои, А. Солои.

Матч состоится сегодня, 23 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 57775
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину
«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи