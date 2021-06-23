Сегодня, 23 июня, сборная Германии сыграет против Венгрии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 22:00.

Сборная Германии стартовала на Евро с поражения в матче против сборной Франции (0:1), а во втором матче подопечные Йоахима Лева одержали победу над сборной Португалии со счетом 4:2. Сборная Венгрии в первой игре проиграла сборной Португалии, а во втором матче сыграли вничью с французами.

За матчем Португалия — Франция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».