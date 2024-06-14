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Судейство

Сегодня, 22:45

Германия — Шотландия: ВАР исправил первую ошибку на Евро-2024

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Райана Кристи.
Фото Скриншот трансляции

На 25-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия судья Клеман Тюрпен, подумав три секунды, ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота шотландской сборной. Француз решил, что Райан Кристи сфолил в своей штрафной площади.

На самом деле нарушение правил произошло за ее пределами. Это подтвердили видеоассистенты. Решение фактическое — в таком случае арбитру не нужно смотреть повторы на мониторе.

В итоге ошибка Тюрпена была исправлена, вместо 11-метрового удара был выполнен штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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