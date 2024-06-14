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Судейство

Сегодня, 23:08

Германия — Шотландия: судья снова ошибся, ему снова помог ВАР. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Райана Портеуса на Илкае Гюндогане.
Фото Скриншот трансляции

На 42-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия судья Клеман Тюрпен совершил вторую ошибку в ключевом эпизоде. Ее снова помог исправить видеоарбитр Жером Бризар.

Судья Клеман Тюрпен смотрит эпизод с фолом Портеуса на Гюндогане.
Фото Скриншот трансляции

Французский рефери занимал неплохую позицию, но не наказал шотландца Райана Портеуса, который прыгнул в направлении Илкая Гюндогана и ударил его открытыми шипами в правую ногу, едва не нанеся серьезную травму.

Тюрпен зафиксировал нарушение правил только после вмешательства ВАР и проведения ОФР (просмотра повтора на мониторе). Арбитр быстро исправил свою ошибку, назначил пенальти и удалил Портеуса, показав ему красную карточку.

Тюрпен показал Портеусу красную карточку.
Фото Скриншот трансляции

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Илкай Гюндоган
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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