Сборные Германии и Шотландии встречаются в матче открытия чемпионата Европы-2024 в Мюнхене. Началась прямая трансляция игры группы А на стадионе «Альянц Арена». В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию в России показывают на канале «Матч ТВ».

Смотреть трансляцию матча Германия — Шотландия также можно на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния Евро-2024 будут доступны в матч-центре «СЭ».

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи Германии с Шотландией.

В последний раз национальные сборные встречались друг с другом 7 сентября 2015 года. Тогда Шотландия на своем поле потерпела поражение от Германии со счетом 2:3 в матче отбора Евро-2016. В составе немцев тогда дубль оформил полузащитник Томас Мюллер.

Матчи Евро-2024 будут сыграны в десяти городах Германии на полях десяти стадионов. Финал состоится 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион».