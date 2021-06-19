Германия обыгрывает Португалию после первого тайма
19 июня проходит матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Первый гол был забит на 15-й минуте. Португальцы выбежали в контратаку, а нападающий и капитан команды Криштиану Роналду завершил подход точным ударом. На 35-й минуте встречи полузащитник немцев Кай Хаверц сравнял счет. Уже спустя 4 минуты португалец Рафаэл Геррейру забил мяч в свои ворота и позволил немцам выйти вперед.
После первого тайма немцы выигрывают со счетом 2:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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Монах Тук
Жаль первый не засчитали. Породистый гол.
19.06.2021
Генри Морган
Захватывающий поединок!:thumbsup:
19.06.2021