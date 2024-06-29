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Германия — Дания: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Германия — Дания покажут на телеканале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Германии.
Фото AFP

Сборная Германии сыграет с Данией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет на поле арены «BVB-Штадион» в Дортмунде, Германия.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых матча чемпионата Европы. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Германия — Дания бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Смотреть игру также смогут все зрители по подписке на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

Сборная Германии выиграла группу А с семью очками, опередив Швейцарию, Венгрию и Шотландию. Сборная Дании стала второй в группе C с тремя баллами, где обошла Словению и Сербию.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Сборная Германии по футболу
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