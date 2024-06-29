Германия — Дания: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Сборная Германии сыграет с Данией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет на поле арены «BVB-Штадион» в Дортмунде, Германия.

За последние 15 лет команды провели четыре матча, из них официальным является лишь один. На групповом этапе Евро-2012 немцы победили со счетом 2:1. На голы Лукаша Подольски и Ларса Бендера датчане ответили результативным ударом Микаэля Крон-Дели. Остальные три встречи завершались ничейными исходами — 2:2 и 1:1 (дважды).

Датчане на групповой стадии с тремя очками оказались вторыми в группе С, лишь за счет меньшего числа желтых карточек опередив Словению. Лучше сыграла только Англия — пять очков. Что касается команда Каспера Юльманна, то она сыграла вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0).

Немецкие футболисты на групповой стадии финишировали первыми в группе A. Команда Юлиана Нагельсманна разгромила Шотландию (5:1), победила Венгрию (2:0) и поделила очки со Швейцарией (1:1). По итогам предварительного этапа бундестим стала самой результативной сборной.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых матча чемпионата Европы. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

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