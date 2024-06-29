Сборные Германии и Дании 29 июня сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в Дортмунде. Их встреча пройдет на поле арены «BVB Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Германия — Дания в прямом эфире и бесплатно можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Игру плей-офф Евро-2024 также покажут по подписке на онлайн-площадках Кинопоиск и Okko.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов противостояния команд Юлиана Нагельсманна и Каспера Юльманна.

Сборная Германии выиграла группу А с семью очками, опередив Швейцарию, Венгрию и Шотландию. Сборная Дании стала второй в группе C с тремя баллами, где обошла Словению и Сербию. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

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